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Айзилә Батырханова тормыш иптәше Наил Сәгъдиев белән танышу тарихын сөйләде

Айзилә Батырханова тормыш иптәше Наил Сәгъдиев белән танышу тарихын сөйләде

Телевизион тапшырулар һәм төрле рәсми чаралар алып баручы Айзилә Батырханова бу җәйдә Татарстанның атказанган артисты, оста баянчы, «Казан нуры» оркестры солисты Наил Сәгъдиев белән гаилә корып җибәрде.

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