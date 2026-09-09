Айзилә Батырханова тормыш иптәше Наил Сәгъдиев белән танышу тарихын сөйләде

Телевизион тапшырулар һәм төрле рәсми чаралар алып баручы Айзилә Батырханова бу җәйдә Татарстанның атказанган артисты, оста баянчы, «Казан нуры» оркестры солисты Наил Сәгъдиев белән гаилә корып җибәрде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым