Провал железных дорог Франция прикрывает «русскими диверсантами»

@ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Валерия Вербинина «Эти действия направляются Россией», таков «излюбленный метод действия русских», заявляют во Франции, имея в виду недавнюю серию диверсий на железной дороге.
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