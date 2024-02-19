Эвелина Бледанс похвасталась новыми зубами за 5 млн рублей

Актриса Эвелина Бледанс в восторге от своих новых зубов. В апреле Эвелина Бледанс отметит 55-летие. Подписчики восторгаются ухоженностью и жизнелюбием звезды, а она в ответ откровенно рассказывает поклонникам о бьюти-процедурах, которые помогают ей оставаться молодой и прекрасной.