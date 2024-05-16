Совкомбанк планирует в ближайшие месяцы увеличить free-float до более 10%

Мажоритарной акционер Совкомбанка планирует в ближайшие месяцы продать свою долю в рынок, за счет чего free-float банка может вырасти до более 10%, заявил управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос журналистам.
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