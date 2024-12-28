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Царьград

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Трагедия в Тверской области: мужчина, возможно, убил детей под наркотиками

Трагедия в Тверской области: мужчина, возможно, убил детей под наркотиками

В Тверской области подозреваемый в убийстве своих детей, предположительно под воздействием наркотиков, задержан.

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Комментарии
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Амара Карпова
Наркоманы-это НЕлюди🤮💩
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