Спички - не игрушка

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Боится ли Байден «красных линий»

Боится ли Байден «красных линий»

Что-то тревожное кроется в том, что атаки вражеских БПЛА на столицу превращаются в систему. Создаётся впечатление, что так называемых красных линий на самом деле нет.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Если удары остаются без симметричное ответа, то противник наглеет.Мы даем логистику НАТО путепроводной. Это не ответ,а потворство.Если есть логистика для доставки снарядов с обедненным ураном и не применяем свои,то это воздержание.Что скажет мировое сообщество.Оно сказала.Только победа над Россией на поле боя. Гуманизм в подобной ситуации не позволительная роскошь и подарок противнику.Не надо ядернеого заряда.Надо отвечать симметирично.Они по населенному пункту и СВО по населенному пункту,ВСУ по школе, СВО по школе.ВСУ по рынку и СВО по Привозу в Одессе.Это симметрично.
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1 д.
М
ММ
&quot;можно было бы забросать ракетами украинские миллионники – дурное дело нехитрое. Но нам потом с ними жить... &quot;- в 1945 году наши бомбили Берлин и Германию. Лучшим союзником СССР в странах Варшавского договора была ГДР!
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1 д.
Gennady Sokolovsky
Эта мразь, как говаривали старые ЗК -  &quot;Наглее колымскоо пидора. Не боится ни ножа, ни хуя&quot;.
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10 час.

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