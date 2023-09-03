Боится ли Байден «красных линий»

VG

Vasily Golov

Если удары остаются без симметричное ответа, то противник наглеет.Мы даем логистику НАТО путепроводной. Это не ответ,а потворство.Если есть логистика для доставки снарядов с обедненным ураном и не применяем свои,то это воздержание.Что скажет мировое сообщество.Оно сказала.Только победа над Россией на поле боя. Гуманизм в подобной ситуации не позволительная роскошь и подарок противнику.Не надо ядернеого заряда.Надо отвечать симметирично.Они по населенному пункту и СВО по населенному пункту,ВСУ по школе, СВО по школе.ВСУ по рынку и СВО по Привозу в Одессе.Это симметрично.