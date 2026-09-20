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Явка в Подмосковье на 12:00 составила 42,04%

Явка в Подмосковье на 12:00 составила 42,04%

В Московской области до 12:00 третьего дня голосования изъявили свою волю 42,04% избирателей. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

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