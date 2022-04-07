Артём ПРОХОРОВ: Не отстранить судей матчей «Динамо» и ЦСКА было нельзя. Нам надо решать, нужен ли такой VAR, с которым стало еще больше ошибок

ФУТБОЛ. РПЛ. Скандал, опять скандал Футбольный агент в разговоре с нашим корреспондентом выразил свою точку зрения по поводу судейского скандала в РПЛ.
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