В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2025» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Бурятия совместно со студентами медицинского колледжа им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Военнослужащие группировки войск «Восток» освобождали населенный пункт Новоочеретоватое в ДНР
- Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области
- Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили танк и автомобиль с боекомплектом в движении, минометные расчеты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Свежие комментарии