Все на продажу: самые необычные торговые автоматы

Всем известно, что американцы — большие любители автоматизации. В США открыли первые рестораны быстрого питания с их революционным методом обслуживания, американец Форд первым стал использовать конвейер для поточного производства автомобилей, в Штатах выдали первый патент на торговые автоматы.
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