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Гатиятулин о 4:3 с Минском: «После 3:0 «Трактор» чуть-чуть расслабился. Здорово, что забили 4-й гол в меньшинстве»

Главный тренер «Трактора» подвел итоги матча с минским «Динамо» (4:3). «Понимали, в какой хоккей играет соперник.

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