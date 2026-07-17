Страна и люди

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИНовый мир "счастливого глобализма", который нам тут, в России, лет тридцать пытались пропихнуть разнообразные хорошо оплачиваемые кликуши атлантистского извода, потерпел крах.