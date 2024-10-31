Риторика Венгрии по отношению к России обеспокоила НАТО

Страны-члены НАТО разочарованы крепкими отношениями между Венгрией и Россией. Так, венгерские чиновники не приняли приглашение на встречу послов и военных атташе стран Североатлантического альянса, целью которой было обсуждение венгерской политики «по поощрению связей с Россией и Китаем», сообщил дипломат одной из стран НАТО.