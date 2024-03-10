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Только для интеллектуалов, рожденных в СССР: 10 самых крылатых и всем известных цитат из произведений Михаила Булгакова, которые все помнят неправильно

Только для интеллектуалов, рожденных в СССР: 10 самых крылатых и всем известных цитат из произведений Михаила Булгакова, которые все помнят неправильно

Желаем, чтобы все!. Или «дабы все»?. Или «чтоб всем»?. В общем, пройдите тест и наконец раз и навсегда узнайте, как на самом деле звучат всем известные цитаты из произведений Михаила Булгакова! Нам потом расскажете.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Почему &quot;Собачье сердце&quot; до сих пор обделили &quot;Оскаром&quot;?  У приципе, ещё не поздно исправить оплошность в спецноминации.
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13 час.

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