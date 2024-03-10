Только для интеллектуалов, рожденных в СССР: 10 самых крылатых и всем известных цитат из произведений Михаила Булгакова, которые все помнят неправильно

Желаем, чтобы все!. Или «дабы все»?. Или «чтоб всем»?. В общем, пройдите тест и наконец раз и навсегда узнайте, как на самом деле звучат всем известные цитаты из произведений Михаила Булгакова! Нам потом расскажете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии