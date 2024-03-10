Только для интеллектуалов, рожденных в СССР: 10 самых крылатых и всем известных цитат из произведений Михаила Булгакова, которые все помнят неправильно

Желаем, чтобы все!. Или «дабы все»?. Или «чтоб всем»?. В общем, пройдите тест и наконец раз и навсегда узнайте, как на самом деле звучат всем известные цитаты из произведений Михаила Булгакова! Нам потом расскажете.