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Израиль начал контртеррористическую операцию в Дженине и Тулькарме

Израиль начал контртеррористическую операцию в Дженине и Тулькарме

Израиль начал контртеррористическую операцию в Дженине и Тулькарме на Западном берегу реки Иордан. С соответствующим совместным заявлением выступили вооруженные силы и Служба общей безопасности еврейского государства, информирует ТАСС.

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