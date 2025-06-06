Спокойный май: обзор индекса Nikkei-225 за месяц

Второй месяц финансового года в Японии — май — выдался по сравнению с апрелем для японской экономики достаточно спокойным, что нашло свое отражение в колебаниях курса акций, входящих в наиболее популярный японский биржевой индекс Nikkei-225.
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