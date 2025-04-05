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Царьград

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В Кривом Роге русской ракетой уничтожен ресторан с наёмниками. Украина заявляет о провокации

В Кривом Роге русской ракетой уничтожен ресторан с наёмниками. Украина заявляет о провокации

Местные СМИ и каналы пишут о многочисленных жертвах среди гражданского населения.4 апреля русская армия нанесла ракетный удар по ресторану "Магеллан" в Кривом Роге.

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