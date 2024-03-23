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Директор ФСБ сообщил Путину о задержании 11 человек, участвовавших в осуществлении теракта

Директор ФСБ сообщил Путину о задержании 11 человек, участвовавших в осуществлении теракта

МОСКВА (ИА Реалист). Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта в «Крокус Сити Холле».

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