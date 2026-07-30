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Новгородская полиция задержала курьера из Питера, по указке аферистов забравшего миллион у пенсионерки

Новгородская полиция задержала курьера из Питера, по указке аферистов забравшего миллион у пенсионерки

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Новгородский» пресекли противоправную деятельность 19-летнего жителя Санкт-Петербурга, причастного к хищению 1 миллиона рублей у 83-летней жительницы деревни Трубичино.

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