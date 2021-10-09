Комсомольская правда

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Читатели немецкой газеты Die Zeit призвали задуматься о «Северном потоке – 4»

Европейским странам, возможно, стоило бы подумать о строительстве газопроводов «Северный поток - 3» и «Северный поток - 4», чтобы разрешить проблему так называемого «газового кризиса» в Европе, считают некоторые читатели немецкой газеты Die Zeit.

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