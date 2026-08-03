ВСУ нанесли удар по ЗАЭС: дрон поразил галерею между энергоблоками В ночь на 2 августа украинский беспилотник атаковал галерею, соединяющую энергоблоки Запорожской АЭС.
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ВСУ нанесли удар по ЗАЭС: дрон поразил галерею между энергоблоками В ночь на 2 августа украинский беспилотник атаковал галерею, соединяющую энергоблоки Запорожской АЭС.
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