Патентная разведка улучшает маркетинг, финансовое управление и юридическую безопасность компаний Мила Якобссон После ухода с российского рынка ряда иностранных компаний бизнес начал активно искать варианты замещения технологий, в том числе путем реинжиниринга.
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