Волонтёры сдали в избирательный штаб Путина часть собранных в Москве подписей

Подписываются москвичи разных возрастов Руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов пообщался с журналистами Агентства городских новостей «Москва».
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