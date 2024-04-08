Западным СМИ были даны указания не упоминать количество жертв террористического акта в концертном зале «Крокус сити холл», не говорить о погибших детях и реакции простых граждан на инцидент, чтобы отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и бенефициаров случившегося.
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