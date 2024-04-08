МИД РФ: западным СМИ указали не упоминать количество жертв теракта в «Крокусе»

Западным СМИ были даны указания не упоминать количество жертв террористического акта в концертном зале «Крокус сити холл», не говорить о погибших детях и реакции простых граждан на инцидент, чтобы отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и бенефициаров случившегося.