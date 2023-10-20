Spider-Man 2 тоже политкорректен? У сексуального женского персонажа Черной Кошки действительно есть девушкаНедавно вышедшая Marvel’s Spider-Man 2 от студии Insomniac, по-видимому, движется по тому же “политкорректному” направлению, что и другие игры от Sony.