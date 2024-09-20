Жительница Коряжмы выплатила долг по алиментам, чтобы избежать судимости

По решению суда женщина обязана была выплачивать одну шестую часть дохода ежемесячно на содержание ребёнкаОднако, от родительских обязанностей она уклонялась, накопив задолженность в размере почти 75 тысяч рублей.
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