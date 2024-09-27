Столтенберг считает, что Киеву нужно было оказывать больше поддержки

Страны-члены альянса должны были оказывать более активную поддержку Киеву, это могло бы помочь избежать вооружённого конфликта с Россией, считает уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 27 сентября сообщает РИА Новости.
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