MDPI: полисахариды в шампиньонах способны бороться с раком Ученые из американского онкологического центра City of Hope в Дуарте установили, что экстракт шампиньонов может положительно влиять на иммунную систему и замедлять рост раковых клеток.
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