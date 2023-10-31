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В конгресс США внесли законопроект о помощи США Израилю на $14 млрд

В конгресс США внесли законопроект о помощи США Израилю на $14 млрд

В палату представителей конгресса США внесли законопроект о выделении Израилю экстренной дополнительной поддержки в размере $14,3 млрд без остальных запросов президента Соединенных Штатов Джо Байдена на оборонную помощь Украине и Тайваню.

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