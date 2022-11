NYT допустила, что Украина зимой будет совершать диверсионные атаки на российские позиции Западная газета The New York Times (NYT) NYT допустила, что Украина зимой будет совершать диверсионные атаки на российские позиции Западная газета The New York Times (NYT) допустила, что Украина зимой будет совершать диверсионные атаки на российские позиции, в том числе на территории вступивших в состав страны по итогам референдумов регионов.