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Курские новости

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В Курской области в августе оштрафовали 702 безбилетника

В Курской области в августе оштрафовали 702 безбилетника

Сумма штрафов за безбилетный проезд в Курской области в августе 2026 года составила 1 053 000 рублей, что в 2,3 раза больше, чем в июле.

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