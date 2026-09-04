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Эвертон из «Фламенго» опасается переходить в «Краснодар» из-за ситуации в России. Клуб по-прежнему готов подписать 30-летнего вингера (Вене Казагранде)

Полузащитник « Фламенго »  Эвертон Соарес опасается переходить в «Краснодар». Ранее стало известно об интересе российского клуба к 30-летнему бразильцу.

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