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658 тонн тяги и доставка на Марс 1,5 тонны грузов: Rocket Lab запустит необычную многоразовую ракету Neutron до конца 2026 года

658 тонн тяги и доставка на Марс 1,5 тонны грузов: Rocket Lab запустит необычную многоразовую ракету Neutron до конца 2026 года

Метановые двигатели Archimedes уже прошли 400 испытаний Rocket Lab продолжает подготовку многоразовой ракеты Neutron к первому полету, который компания планирует провести до конца 2026 года.

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