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На всех не хватит. Россиянам предрекли дефицит бюджетной вторички в Москве

Во второй половине 2023 года столичный регион может ожидать дефицит дешевой вторички, так как сейчас на этом рынке достаточно ярко проявляется дисбаланс спроса и предложения, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости».

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