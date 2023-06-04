На всех не хватит. Россиянам предрекли дефицит бюджетной вторички в Москве

Во второй половине 2023 года столичный регион может ожидать дефицит дешевой вторички, так как сейчас на этом рынке достаточно ярко проявляется дисбаланс спроса и предложения, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости».
Во второй половине 2023 года столичный регион может ожидать дефицит дешевой вторички, так как сейчас на этом рынке достаточно ярко проявляется дисбаланс спроса и предложения, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости».
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