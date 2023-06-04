На всех не хватит. Россиянам предрекли дефицит бюджетной вторички в Москве

Во второй половине 2023 года столичный регион может ожидать дефицит дешевой вторички, так как сейчас на этом рынке достаточно ярко проявляется дисбаланс спроса и предложения, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости».