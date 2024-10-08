На улице Космодемьянских проходит капитальный ремонт жилого дома

Работы по капитальному ремонту ведутся в четырехэтажном многоквартирном жилом доме г-образной формы, построенном в 1950 году по индивидуальному проекту по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 25/34.
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