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Районная неделя

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На улице Космодемьянских проходит капитальный ремонт жилого дома

Работы по капитальному ремонту ведутся в четырехэтажном многоквартирном жилом доме г-образной формы, построенном в 1950 году по индивидуальному проекту по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 25/34.

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