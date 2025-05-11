"Сиреневый вечер" собрал ценителей музыки в музее-заповеднике Рахманинова

В Музее-заповеднике С.В. Рахманинова "Ивановка" прошел традиционный праздник "Сиреневый вечер". Это событие ежегодно собирает ценителей русской классической музыки, живописной природы и истории, неразрывно связанной с жизнью великого композитора.
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