Планеты, космос, перестрелки — много игрового процесса Star Wars Outlaws Massive и Ubisoft д...

Планеты, космос, перестрелки — много игрового процесса Star Wars OutlawsMassive и Ubisoft дала возможность журналистам и блогерам в течение нескольких часов поиграть в демоверсию приключенческого экшена Star Wars Outlaws, и избранные начали делиться впечатлениями на YouTube.
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