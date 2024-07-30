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Планеты, космос, перестрелки — много игрового процесса Star Wars Outlaws Massive и Ubisoft д...

Планеты, космос, перестрелки — много игрового процесса Star Wars Outlaws Massive и Ubisoft д...

Планеты, космос, перестрелки — много игрового процесса Star Wars OutlawsMassive и Ubisoft дала возможность журналистам и блогерам в течение нескольких часов поиграть в демоверсию приключенческого экшена Star Wars Outlaws, и избранные начали делиться впечатлениями на YouTube.

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