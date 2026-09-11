ES Long Idea – SP Fill + Supply Flip at 7,617 zone E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions Today’s level of interest is a potential long opportunity around 7,617, which marks the single print fill from the current session.
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