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Бренд Легкова по производству лыжных очков заключил с ФЛГР контракт на 4 года

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков сообщил, что его бренд лыжных очков подписал контракт с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР).

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