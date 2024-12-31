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Как ответить на украинский террор?

Как ответить на украинский террор?

В предновогодние дни Россия столкнулась с беспрецедентной террористической атакой, причем повышение ставок противником заметно по всем её направлениям: успешное покушение на одного из руководителей Минобороны (генерала Кирилова), ряд готовившихся покушений на военачальников и руководителей оборонных предприятий, о предотвращении которых сообщило ФСБ.

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Комментарии
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E
Ed
Как ответить на украинский террор? Наблюдаемый ответ - пожевать сопли и похвалиться доброй воле с понтами . Желаемый - сжевать тех, кто жует сопли и наказывать за понты и высмеивать энту самую &quot;добрую волю&quot;!
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16 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
👍 👍 👍 🤣🤣🤣
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16 час.
Samarium
С учетом ведения военных действий ВСЕ подобные т.н. &quot; хулиганские&quot; преступления расценивать, как акты терроризма, т.е. ТЯЖКИЕ преступления, независимо от возраста преступников, и наконец- то предусмотреть введение СМЕРТНОЙ казни за подобные и иные тяжкие и особо  тяжкие преступления....
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15 час.

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