Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Алексеев
    Таких какие описаны в статье много меньше других паразитов желающих жить за наш счёт.Про мигрантов под...
  • Анатолий Страшко
    Онегин, Вы видите сейчас, что здесь происходит. Как урагановы стараются. Пишут Россия с малой буквы, непременно Ивана...От суда до увольн...
  • Анатолий Страшко
    Эй, не черножопый, напишите правильно название нашего государства. Гражданин "Ураганов", Вы ведь не Иван.От суда до увольн...

"Наказание должно быть беспощадным": Поплавская задала властям неудобный вопрос о новогоднем запрете

"Наказание должно быть беспощадным": Поплавская задала властям неудобный вопрос о новогоднем запрете

Царьград © Belkin Sergey /news.ru/Globallookpress Известная актриса и общественный деятель Яна Поплавская рассказала, что куда бы ни позвонила минувшей ночью, "везде грохотало".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Сафронов
Какая власть, такие и запреты! Мигранты из аулов не менее опасны чем петарды, но так называется власть бороться с ними ещё более &quot;успешно&quot;.
Ответить
13 час.
Алексей Сафронов
... скорее всего не просто &quot;власть охренела&quot;, а сама же в рядах нарушителей тишины в ночное время, которая прописана во всех региональных Законах России.
Ответить
13 час.
Alex Nемо
Поплавскую занесло. Бывает, называется головокружение от успеха. Запрет был исключительно на корпоративные вечеринки и прочие прелести за счёт БЮДЖЕТА!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх