Царьград © Belkin Sergey /news.ru/Globallookpress Известная актриса и общественный деятель Яна Поплавская рассказала, что куда бы ни позвонила минувшей ночью, "везде грохотало".
"Наказание должно быть беспощадным": Поплавская задала властям неудобный вопрос о новогоднем запрете
Комментарии
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Алексей Сафронов
Какая власть, такие и запреты! Мигранты из аулов не менее опасны чем петарды, но так называется власть бороться с ними ещё более "успешно".
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13 час.
Алексей Сафронов
... скорее всего не просто "власть охренела", а сама же в рядах нарушителей тишины в ночное время, которая прописана во всех региональных Законах России.
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13 час.
Alex Nемо
Поплавскую занесло. Бывает, называется головокружение от успеха. Запрет был исключительно на корпоративные вечеринки и прочие прелести за счёт БЮДЖЕТА!
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12 час.
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