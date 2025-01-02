"Наказание должно быть беспощадным": Поплавская задала властям неудобный вопрос о новогоднем запрете

Алексей Сафронов Какая власть, такие и запреты! Мигранты из аулов не менее опасны чем петарды, но так называется власть бороться с ними ещё более "успешно".

Алексей Сафронов ... скорее всего не просто "власть охренела", а сама же в рядах нарушителей тишины в ночное время, которая прописана во всех региональных Законах России.