Мошенники придумали сложную схему, чтобы выманить 250 тысяч у жителя Тарко-Сале

В Пуровском районе местный житель стал жертвой многоходовой схемы мошенничества. 51-летний мужчина перевел злоумышленникам свои накопления, поверив в легенду о «защите» средств, сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.
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