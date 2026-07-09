Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

16 подписчиков

Мошенники придумали сложную схему, чтобы выманить 250 тысяч у жителя Тарко-Сале

Мошенники придумали сложную схему, чтобы выманить 250 тысяч у жителя Тарко-Сале

В Пуровском районе местный житель стал жертвой многоходовой схемы мошенничества. 51-летний мужчина перевел злоумышленникам свои накопления, поверив в легенду о «защите» средств, сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии