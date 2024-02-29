Катастрофа и ужас. Депутаты АКЗС призывают разобраться с пансионатами-концлагерями

Некоторые дома престарелых содержат стариков в ужасных условиях. О них депутаты АКЗС рассказали друг другу на сессии 29 февраля Депутаты Алтайского Заксобрания обратятся в Госдуму с просьбой ввести лицензии для частных пансионатов.