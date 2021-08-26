Донбасс Сегодня

90 подписчиков

BMW M4 вдруг занесло при «лосином» тесте

BMW M4 вдруг занесло при «лосином» тесте

Новый BMW M4 — отличный спортивный автомобиль, а значит у него не должно быть проблем с прохождением «лосиного» теста (объезд внезапно возникшего препятствия).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх