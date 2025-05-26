Государство берет под контроль платный прием в вузы

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о регулировании платного приема в вузы. С его помощью государственные ведомства будут «подкручивать» механизм распределения внебюджетных мест в пользу востребованных сегодня в экономике специальностей.
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