Многим такие суммы даже не снились: сколько зарабатывает доктор Мясников

Врач ни в чем себе не отказывает.Александр Мясников занимает далеко не одну должность. Он и главврач московской больницы, и руководитель инфоцентра оперштаба по коронавирусу, и ведущий медицинских программ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии