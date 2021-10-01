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«Не дивись, что редко пишу: время — кипяток!»

«Не дивись, что редко пишу: время — кипяток!»

Многие не знают, что популярный советский актёр Зиновий Гердт был героем войны. И не участником фронтовых артистических бригад, как многие его коллеги, а самым настоящим боевым офицером, который рисковал жизнью даже чаще, чем другие солдаты.

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