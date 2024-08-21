«Трактор» победил в матче открытия Кубка Блинова

Они сыграли в матче Кубка Блинова, передает корреспондент УтроNews.Битва закончилась со счетом 5:2. Авторы голов - Дилан Сикура, Илья Карпухин, Даниил Юртайкин, Стивен Кэмпфер, Станислав Галиев и Алексей Макеев.
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