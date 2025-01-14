Украина ввела санкции против Национальной системы платёжных карт (НСПК), которая является оператором платёжной системы «Мир».
Зеленский ввёл санкции против оператора платёжной системы «Мир»
Комментарии
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t
tolip
Пидрик
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20 час.
Виктор Тимошевский
Россия вздрогнула от испуга. Щас на колени падем и упрашивать будем Торчка не делать этого. Это очередное шоу для западного обывателя,показывающее как Киев наносит непоправимый "удар" разорванной в клочья экономике России. А главное, видимо ,это лишить Россию и Белоруссию истребовать долги с Украины законным путем.
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20 час.
Виктор Тимошевский
Буковку "О" пропустили.
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20 час.
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