Зеленский ввёл санкции против оператора платёжной системы «Мир»

Виктор Тимошевский

Россия вздрогнула от испуга. Щас на колени падем и упрашивать будем Торчка не делать этого. Это очередное шоу для западного обывателя,показывающее как Киев наносит непоправимый "удар" разорванной в клочья экономике России. А главное, видимо ,это лишить Россию и Белоруссию истребовать долги с Украины законным путем.