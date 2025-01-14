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Зеленский ввёл санкции против оператора платёжной системы «Мир»

Зеленский ввёл санкции против оператора платёжной системы «Мир»

Украина ввела санкции против Национальной системы платёжных карт (НСПК), которая является оператором платёжной системы «Мир».

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Комментарии
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t
tolip
Пидрик
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20 час.
Виктор Тимошевский
Россия вздрогнула от испуга. Щас на колени падем и упрашивать будем Торчка не делать этого. Это очередное шоу для западного обывателя,показывающее как Киев наносит непоправимый &quot;удар&quot; разорванной в клочья экономике России. А главное, видимо ,это лишить Россию и Белоруссию истребовать долги с Украины законным путем.
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20 час.
Виктор Тимошевский
Буковку &quot;О&quot; пропустили.
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20 час.

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