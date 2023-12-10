Глава Салехарда оперативно решил проблему горожан. Видео

По поручению у губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова главой Салехарда Алексеем Титовским была проведена проверка ремонтных работ по восстановлению отопления в квартирах и на общедомовой территории жительницы города, обратившейся на прямую линию.
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